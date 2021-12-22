Memur ek zam ne kadar olacak? Memur zammı 2022 ek zam var mı?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yılbaşı zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2022 memur zammı ne kadar oldu? İşte 2022 memur emeklisi ve memur zam oranı… 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarına yön verecek olan 2022 toplu sözleşme zammı, Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sonucunu açıkladı. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

Memura ek zam var mı?

Milyonlar memur ve memur emeklisi, yapılması gündem olan ek zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına odaklandı. Erdoğan'nın Memur Sen Genel Başkanı Yalçın ile bugün saat 16:00'da yapacağı kritik görüşmede, masada memur ek zam konusu olacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakan Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlamasını istedik" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" dedi.