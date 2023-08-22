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Siyaset Memleketi Manisa’da Özgür Özel’e şok!
Siyaset

Memleketi Manisa’da Özgür Özel’e şok!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 10:28:00 -
Memleketi Manisa’da Özgür Özel’e şok!

CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken genel başkan adaylığı için ismi geçenlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı ilçe kongresinde tepkiyle karşılaştı.

CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken genel başkan adaylığı için ismi geçenlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı ilçe kongresinde tepkiyle karşılaştı.

Eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, kongrede yaptığı konuşmada Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Balaban "47 yıllık emeğim biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü. Hani biz kayyumlara karşıydık. Genel Başkan mı olmak istiyor? Rica ediyorum kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin" dedi.

Eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe kongresinde Grup Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, “47 yıllık emeğim birilerine biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü, yarı kayyum atadı. Yönetimimiz öldü. Hani biz kayyumlara karşıydık. Özel Genel Başkan mı olmak istiyor? Rica ediyorum, kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin” dedi.

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