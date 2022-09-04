Muharrem İnce'yi satışa getiren Gaye Usluer eski partisi CHP'ye göz kırptı! 'Benim adayım Kılıçdaroğlu'

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Memleket Partisi'nden Haziran ayında istifa eden Gaye Usluer eski partisi CHP'ye göz kırptı.

6'lı masanın belirsizliğini koruyan Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan eski CHP'li Usluer, "Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

Eski partisine göz kırptı!

CHP eski milletvekili Gaye Usluer, Eskişehir Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Herkesin gönlünde farklı Cumhurbaşkanı adayı var. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Sizce 2023’ün adayı kim olmalı?" sorusuna cevap veren Usluer, şu ifadeleri kullandı:

Bu soruya iki şekilde cevap vereyim. Birincisi tabii ki Recep Tayyip Erdoğan aday olmamalı. İkincisi 6’lı masanın seçmen nezdinde büyük ortağı, o masayı birbirine bağlayan, çoğaltan, güç veren CHP olduğuna göre masanın diğer ortakları, ortak aday konusunda CHP’ye destek vermeli. Eğer mevcut genel başkanlardan birisi cumhurbaşkanı adayı olacaksa, ki yapılan açıklamalarda adayın bu masadan çıkacağı hep söyleniyor.. Öyleyse o 6 kişi içerisinde adaylığı en çok hak eden ve sonrasında cumhurbaşkanlığını en çok hak ettiğini düşündüğüm kişi Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

CHP'ye dönüp dönmeyeceği de sorulan Usluer, şöyle devam etti:

Ben şu anda bir CHP seçmeniyim. Bunun lamı cimi yok. Yeniden üye olacağım yeniden içinde olacağım parti CHP olacaktır. Ama böyle bir süreç işlemezse bile ben bir CHP seçmeniyim. CHP’ye yeniden üyelik olur mu, olur. Bu konuda bir süreç var mı, var tabii ki. Şu an için hayata geçmiş bir süreç yok. Ama bir görüşme süreci yaşanıyor.