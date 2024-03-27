Memleket Partili belediye başkan adayının aracı kurşunlandı!
Memleket Partili Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim çalışması yaptığı aracı kurşunlandı.
Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus'un Yüksekköy Mahallesi'ne giden Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan, araçtan indikten bir süre sonra aracı pompalı tüfekle kurşunlandı.
Kimsenin yararlanmadığı olayda jandarma ekipleri eylemi yapanların bulunması için çalışma başlattı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise başka yerdeki programı esnasında öğrendiği olayı şiddetle kınarken, "Kimse bizi yolumuzdan alamayacak" dedi.
Ozan Mehmet Bozdoğan'ın adaylık süreci!
Partisi CHP'den aday gösterilmeyince Memleket Partisi'ne geçerek tekrar Tarsus Belediye Başkanlığı'na aday olan Haluk Bozdoğan'ın adaylığı, CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu'nca düşürülmüştü.
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Ardından Bozdoğan'ın oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan, Memleket Partisi'nden aday gösterilmişti.
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