Memiş hoca uyardı! Müslüman yılbaşı kutlamaz

Sebahattin Ayhan İstanbul

Kültürel yozlaşma ve kapitalist düzenin tüketimi canlı tutmak amacıyla dayattığı yılbaşı ve piyango, Müslüman Türk toplumunu kadim değerlerinden koparıyor. Hıristiyanların kutsal günü Noel’den dönüştürülerek tüm dünyaya dayatılan kutlamalar arasında yer alan yılbaşı, AVM’ler, mağazalar ve televizyon programlarıyla adeta kendi kültürümüzün bir parçasıymış gibi normalleştirilerek Müslüman halkının gözüne sokuluyor.

Uyanık olun

İçkili eğlenceler ve kumar gibi İslam’ın haram kıldığı büyük günahlar eşliğinde kutlanan yılbaşı ile ilgili gazetemize konuşan Memiş Hoca, yılbaşı kutlamanın İslam’da yeri olmadığını, Müslümanların yılbaşısının Hicri yılbaşı olduğunu ve haram olan Milli Piyango’dan da uzak durulması gerektiğini söyleyerek, Akit aracılığıyla Müslümanlara ‘uyanık olun’ çağrısı yaptı.

İslam'la ilgisi yok

Yılbaşı kutlamalarının İslam’la ve toplumun temel değer yargıları ile örtüşmediğine dikkat çeken Memiş Hoca, “Noel ve yılbaşı kutlamalarının kültürümüzde yeri yoktur. Bir asır öncesine kadar ülkemizde yılbaşı kutlamaları gibi bir şey söz konusu değildir. Bu tür kutlamalar tamamen dışarıdan ülkemize sirayet eden zihniyetlerin dayatmasıdır. Çam ağacı süslemek, hindi kesmek, içki içmek, bunlar Müslüman için kabul edilemeyecek hareketlerdir. Bu tür eğlence ve kutlamalar kesinlikle İslam’a aykırıdır. Masum gibi gösterilen bu kutlama bizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmaya yönelik sinsi bir tuzaktır. Müslüman yılbaşı kutlamaz” dedi.

Bizim yeni yılımız Hicri Yılbaşıdır

Yılbaşının Hristiyanlar tarafından dünyaya dayatıldığına dikkat çeken Memiş Hoca, sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda, özellikle büyük kentlerde yapılan hazırlıklara bakıldığında insan Türkiye’yi tanıyamıyor. Hıristiyan inancına göre süslenmiş mağaza vitrinleri, kırmızı tulumlar içerisindeki Noel babaları, çan sesiyle iç içe geçen yılbaşı müzikleri ve İslam’ın büyük günahlardan saydığı piyango biletleri... Adeta Gayr-ı Müslim bir ülke izlenimi uyandırıyor insanda. Müslümanlar bu tür tuzaklara karşı uyanık olmalıdır. Hıristiyanların yılbaşısını kutlamaktan kaçınmalıdır. Çünkü bizim yeni yılımız miladi değil hicri yılbaşıdır.”

Müslüman hassas olmalıdır

“Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara zulmedenlerin, gözünü kırpmadan onları katledenlerin inanç ve kültürüne ortak olmayın. Bizi bize kırdıranlara benzemeyin. Neymiş efendim güya Hz. İsa’nın doğum gününü kutlayıp yeni yıla mutlu gireceklermiş. Yılbaşı kutlayan Müslümanlar aynı hassasiyeti İslam Peygamberi ve Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimiz’in Mevlid Kandili’ne gösteriyor mu? Ümmete seslenmek istiyorum. Artık uyanma vaktiniz gelmedi mi?”

Piyango haramdır kesinlikle uzak durun

Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi şeklinde lanse edilen Milli Piyango’nun da kesinlikle topluma zarar verdiğini dile getiren Memiş Hoca, “Milli Piyango, loto, toto gibi şans oyunlarının tamamı haramdır. Kumarın millisi de yerlisi de olmaz. Yılbaşı bahanesiyle kurulan kumar tuzağına düşmeyin. Rızkı veren de, zenginliği takdir eden de Allah’tır. Müslüman’a düşen gayret, dürüstlük ve imandır. Gerisi vallahi de billahi de yalandır.”