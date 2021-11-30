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Gündem Memed Amed kimdir? Memed Amed yakalandı mı?
Gündem

Memed Amed kimdir? Memed Amed yakalandı mı?

Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı mı? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Peki, Memed Amed yakalandı mı? Memed Amed kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:39:00 -
Memed Amed kimdir? Memed Amed yakalandı mı?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması yakalandı. Teröristin ismi Kod adı: "Memed Amed" olarak açıklandı. Memed Amed isimli teröristin Şırnak'ta 2 askerimizi şehit ettiği de belirtildi.

Memed Amed kimdir? Memed Amed yakalandı mı?

Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in koruması Memed Amed isimli terörist yakalandı. A Haber'de yer alan habere göre; "Memed Amed" kod alı PKK'lının 2015 yılında Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor. Daha sonra pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılıyor.

Güvenlik güçleri bu PKK'lının izini takip ediyor ve bir eve operasyon düzenleniyor evde dijital veriler elde ediliyor.

Bu veriler incelendiğinde ise bu PKK'lının KCK yürütme konsey üyesi Rıza Altun ve buna PKK'lı birçok teröristle fotoğrafları ortaya çıkıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılıyor ve hemen sonrasında operasyon gerçekleşiyor.

Aynı zamanda örgüt mensubunun verdiği ifade de önemli soruşturma bunla birlikte iyice derinleşiyor.

Memed Amed'in Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını da yaptığı öğrenildi.

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