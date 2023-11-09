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Sağlık Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltan ilaç; Anastrozol
Sağlık

Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltan ilaç; Anastrozol

Yeniakit Publisher
2023-11-09 09:18:00 -
Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltan ilaç; Anastrozol

Hastalığı tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılan Anastrozol, artık önleyici bir ilaç olarak kullanılacak.

İngiltere'de on binlerce kadın meme kanserini önlemeye yardımcı olan bir ilaçtan faydalanabilecek.

Hastalığı tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılan Anastrozol, artık önleyici bir ilaç olarak kullanılacak.

Son denemeler, ilacın orta ya da yüksek risk altındaki menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri görülme sıklığını neredeyse yüzde 50 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

Yardım kuruluşları, ailesinde kanser geçmişi olan kadınlar için bunun "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olduğunu söylüyor.

Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkeden (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) İngiltere'de önleyici tedavide kullanımı için onaylanan ilacın risk altındaki 289 bin kadın için uygun olabileceği belirtiliyor.
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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, bu kadınların dörtte birinin ilacı kullanmak üzere başvurması halinde, İngiltere'de 2000 meme kanseri vakası önlenebilir ve bu da sağlık hizmetlerinin tedavi masraflarında 15 milyon sterlin tasarruf etmesini sağlayabilir.

Normalden daha yüksek meme kanseri riskine sahip olduğundan endişe eden her kadın, aile geçmişini de dikkate alarak risk değerlendirmesi için aile hekimine başvurabiliyor.

Anastrozol patent dışı bir ilaç; yani birden fazla şirket bu ilacı üretebilir ve oldukça ucuza dağıtılabilir.

İlk olarak 2017 yılında önleyici bir seçenek olarak tavsiye edilen ilacın bu şekilde kullanımı, NHS İngiltere kolu tarafından onaylandı.

Kurumun kanserden sorumlu ulusal klinik direktörü Profesör Peter Johnson, BBC'ye verdiği demeçte ilacın meme kanseri riski yüksek olanlar için "çok cazip" bir seçenek olduğunu söyledi.

Araştırmaların ilacın hastalığa karşı korumada daha etkili olduğunu ve önleyici bir tedavi olarak mevcut tamoksifen'den daha az yan etkiye sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

"İnsanlar özellikle kan pıhtılaşması ve bazı durumlarda [tamoksifen alırken] endometriyal kanser (rahim kanseri) gelişimi konusunda endişe duyuyorlardı. Anastrozol buna yol açmıyor gibi görünüyor, bu yüzden daha cazip olabilir" dedi.

Meme kanseri İngiltere'de en yaygın kanser türü ve her yıl 47.000'den fazla kişiye teşhis konuluyor.

Bu vakaların yüzde 80'i 50 yaş üstü kadınlarda teşhis ediliyor.

Anastrozol, östrojen hormonunu azaltmak için aromataz adı verilen bir enzimi bloke ediyor.

Tedavi, beş yıl boyunca günde bir kez 1 mg tablet kullanımını içeriyor. Yetkililer, koruyucu etkinin ilacı almayı bıraktıktan sonra yıllarca sürdüğünü söylüyor.

Ancak ilacın bazı kadınlarda yan etki gösterebileceği belirtiliyor. Yan etkiler arasında sıcak basması, halsizlik, eklem ağrıları, artrit (iltihaplı romatizma), deride döküntü- kaşıntı, bulantı, baş ağrısı, kemik erimesi (osteoporoz), depresyon sayılıyor.

 

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