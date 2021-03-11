Meltem-3 Projesi’nde ikinci teslimat gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.
Demir, Twitter hesabından Meltem-3 Projesi’ne ilişkin yaptığı paylaşımda, “Mavi Vatan’da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı’mızı da teslim ettik. P72 Deniz Karakol uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek” ifadelerini kullandı.