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Melo'dan Fatih Terim'e cevap!

Bir dönem Galatasaray formasını terleten Felipe Melo, Fatih Terim'in çağrısına cevap verdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
Melo'dan Fatih Terim'e cevap!

Galatasaray ile Flamengo ile transferde ismi geçen Palmeiras'ın orta saha oyuncusu Felipe Melo, Brezilya basınına geleceği hakkında açıklama yaptı.

"Bir yıl daha sözleşmem var"

Flamengo'nun ilgisi hakkında konuşan Melo, "Rio'da çocukluğumdan beri çok arkadaşım var. Ancak Palmeiras ile bir yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şu an transfer düşünmek zorunda değilim. Brezilya'ya döndüğümde en çok ihtiyacım olduğunda bana kapılarını açan kulüple bir yıl daha sözleşmem var" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'e mesaj göndermişti

Felipe Melo geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in "Sneijder ve Melo'nun ismini söyletince bile yüzüm gülüyor" açıklaması üzerine sosyal medyadan "Gülümsemek, hayallerimize ulaşmak için en iyi silahtır" şeklinde paylaşım yapmıştı.

(Sporx)

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
  1. Wesley Snejider
  2. Wesley Sneijder
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim
  5. Felipe Melo
  6. Palmeiras
  7. Brezilya
  8. Sneijder
  9. Snejder
  10. Melo

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