Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu: Saatlik Hızı 295 Kilometreye Ulaştı, Altyapı Alarmda!

Atlantik Okyanusu üzerinde ilerleyen ve şiddetini sürekli artıran Melissa Kasırgası, en çok endişe edilen seviyeye ulaşarak Jamaika'yı vurdu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) son açıklamasına göre, hızını saatte 295 kilometreye çıkaran kasırga, Jamaika'nın güneybatı kesiminde bulunan New Hope bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

BAŞBAKAN HOLNESS: ALTYAPI DAYANIKLI DEĞİL

Kasırganın "son derece tehlikeli ve ölümcül" olduğu vurgulanırken, Jamaika Başbakanı Andrew Holness, ülkenin altyapısının bu denli büyük bir felakete karşı hazırlıksız olduğunu ifade etti.

Holness, "Ülkede 5. kategori düzeyindeki bir kasırgaya dayanabilecek hiçbir altyapı yok. Asıl mesele, toparlanma sürecinin ne kadar hızlı olacağı," dedi.

TARİHİN EN GÜÇLÜ KASIRGASI

Jamaika Meteoroloji Kurumu yetkilileri, Melissa Kasırgası'nı 1850'li yıllardan bu yana ülkede görülen en güçlü kasırga olarak nitelendirdi.

Yetkililer tüm hazırlıkların yapıldığını ancak kasırganın yıkıcı etkilerinin kaçınılmaz olacağını söyledi.

Jamaika Afet Risk Yönetimi Konseyi Başkan Yardımcısı Desmond McKenzie de halka sığınaklara girmeleri ve kasırga etkisini yitirene kadar evlerinden ayrılmamaları yönünde çağrı yaptı.

Melissa Kasırgası, bir gün önce "5. Kategori" seviyesine yükselmişti.