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Gündem Melisa hayata tutundu! 51 saat sonra baba ve kızı kavuştu
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Melisa hayata tutundu! 51 saat sonra baba ve kızı kavuştu

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı binadan 51 saat sonra kurtulan Melisa ile babası kavuştu. Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden baba, Melisa'nın sağ olduğunu öğrenince gözyaşlarına engel olamadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 08:52:00 -

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir bina da yıkıldı. 7 katlı binanın ilk 3 katı çökerken, üzerindeki 4 kat ağır hasar aldı. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, yıkılan binadan şu ana kadar 12 kişiyi sağ kurtarırken, 2 cansız bedene ulaşıldı. Çalışmalar sırasında Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen polis ekipleri ses duydu. Ekiplerle birlikte sesin geldiği bölgede çalışma yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından 20 yaşındaki Melisa Andız, enkaz altından yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eşi ve 2 çocuğunu aynı enkazda kaybeden baba, kızı Melisa'nın kurtarılma anını umut dolu gözlerle bekledi. Melisa'nın çıkarılmasıyla ambulansa binen baba gözyaşlarını tutamadı.

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