Melis Sezer, Aksigorta sponsorluğunda düzenlenen TED Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda finalde

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve Aksigorta sponsorluğunda gerçekleşen TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Melis Sezer ve partneri Büyük Britanyalı Maia Lumsden finale yükseldi.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki sigortacılık sektörüne yeni nesil bakış açısı kazandıran Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, bu yıl 20'ncisi düzenlenen TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'na sponsor oldu.

Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden Melis Sezer, Büyük Britanyalı Maia Lumsden ile finale çıktı. Milli Tenisçi Sezer, 30 Ekim saat 16.00'da 38'inci çiftler şampiyonluğu için partneri Lumsden ile birlikte turnuvanın 2 numaralı seri başı Rumen ikili Jaqueline Adina Cristian ve Elena Gabriela Ruse ile mücadele edecek.