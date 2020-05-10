Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya’nın Anneler Günü mesajı
Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Anneler Günü mesajı yayınladı.
Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Anneler Günü mesajı yayınladı.
Anneler Günü münasebetiyle açıklama yapan Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, "Bugün anneler günü. Başta şehit anneleri olmak üzere, eğitim camiamızın kıymetli annelerinin ve 2 evladımın annesi kıymetli eşimin anneler gününü kutluyorum. Annelerimiz, başımızın tacı gönlümüzün ilacıdır. Bir gün değil her zaman baştacıdır" dedi.