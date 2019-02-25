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Melikgazi Belediyespor’Un 1.Lige yükselme Play-Off yarı final maçları belli oldu

Türkiye Erkekler Voleybol 2.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:21
Melikgazi Belediyespor’Un 1.Lige yükselme Play-Off yarı final maçları belli oldu

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Melikgazi Belediyespor gözünü Play-Off çevirdi.


01-03 Mart tarihleri arası Malatya’da yapılan olan 1.Lige yükselme Play-Off yarı maçlarına katılacak olan Melikgazi Belediyespor, bir birinden zorlu rakipler ile karşı kaşrıya gelecek.


Malatya Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Salonunda oynanacak olan müsabakalarda Kayseri’yi temsil edecek olan Melikgazi Belediyespor, Diyarbakır Bağlar Gençlikspor, Kocaeli Kartepe Belediyespor ve Şırnak Cizre Belediyespor takımları ile kıyasıya mücadele edecek.


Melikgazi Belediyespor’un Play-Off’ta oynayacağı maç programı şu şekilde;


01.03.2019 Diyarbakır Bağlar gençlik


02.03.2019 Kocaeli Kartepe Belediye


03.03.2019 Şırnak Cizre Belediye spor

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:21
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