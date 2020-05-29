Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı 1. Lig’e davet edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig final grubunda mücadele eden takımları 1. Lig’e davet etti. Davet edilen takımlardan biri de Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor oldu.

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 3 Grup’u 15 galibiyet ve 44 puan ile lider bitirerek 1. Lig’e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanan Melikgazi Belediyespor, yarı final maçlarını Eskişehir’de oynamış ve elde ettiği başarıyla final grubuna kalmıştı. Sekiz takımın katıldığı final grubunda 1. Lig vizesi alamayan Melikgazi Belediyespor, Türşat Spor Kulübü, Adıyaman Gölbaşı ve Yeniköyspor takımları TVF tarafından 1. Lig’e davet edildi. Davet yazısı dün kulübe ulaştı. Melikgazi Belediyespor yönetimi konuyu görüşerek karara bağlayacak. Davet kabul edilirse, Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde Melikgazi Belediyespor Kayseri’nin tek temsilcisi olacak. Final grubunda Yeşilkent, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şiran Akademi, Konya Büyükşehir Belediyespor takımları 1. Lig vizesi almıştı.