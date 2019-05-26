Melikgazi Belediyespor, Türkiye finalinde .

Çorum’da 24 Mayıs’ta başlayan ve bugün sona eren Genç Erkekler Yarı Final grup maçlarında Tokat Belediye Plevne Sporu 3-2 ve Gümüşhane Şiran Akademi Sporu 3-2 yenen Melikgazi Belediyespor Türkiye Finaline yükseldi

Türkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu bu sistemde Anadolu’dan gelecek 4 takım arasına adını yazdırdı. Çorum’da rakiplerini tek tek geride bırakarak önemli bir başarıya imza atan Melikgazi Belediyespor Genç Erkek Voleybol takımı26 Haziran - 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Finallerinde mücadele etme hakkı kazanmış oldu.

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