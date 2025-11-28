Melikgazi Belediyesi’nin örnek yaşam alanı altınoluk Bahçeli Evler

Altınoluk Mahallesi’nde sosyal yaşam alanları, yeşil dokusu ve sosyal etkileşim imkanlarıyla dikkat çeken çevre dostu bir projeye imza attıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Altınoluk Mahallesi Bahçeli Evler Konut Projesi, depremden sonra şehircilik açısından konutların daha çok yatay mimari, düşük katlı mahalle ve site konseptinde bir proje. Eskiden olduğu gibi bir mahalle kültüründe iki katlı, küçük bir bahçesi olan, önünde otoparkı olan bir proje. Bu projemiz bizi çok heyecanlandırıyor. İçerisinde sosyal tesisler, parklar ve çocuk oyun alanları barındıran bu yeni sitemiz, şehir merkezine yakın konumuyla da dikkat çekiyor. 120 adet bahçeli evin yer aldığı projemizde her bir blokta 4 adet bahçeli ev var. Evlerin 100 metrekarelik küçük küçük bahçeleri de var. Projemiz mahalle ve site konseptinde olduğu için arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini güçlendirecek bir mahalle ortamı olacak diye düşünüyorum. Projemiz peyzaj düzenlemesi, otopark alanları ve çatılarındaki güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu toplama alanlarıyla da çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Belediyemize ait arsaları bundan sonra elimizden geldiğince bu şekilde yatay mimari tarzında hayata geçireceğiz” dedi.

Melikgazi’de kentsel dönüşümün en önemli projeler arasında yer aldığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, şunları da sözlerine ekledi: “Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Melikgazi’yi inşa etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ömrünü tamamlamış riskli binaların yerine depreme dayanıklı, konforlu, modern sağlam binalar yapıyoruz. Böylece hayat bulan yeni yaşam alanları ortaya çıkıyor. Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Çorakçılar, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle Mahallesi, Altınoluk Yatay Mimari kentsel dönüşüm projelerimiz ile 8 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor.”