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Ekonomi Melikgazi Belediyesi’nden ev alacaklara fırsat
Ekonomi

Melikgazi Belediyesi’nden ev alacaklara fırsat

Kayseri Melikgazi Belediyesi mülkiyetinde bulunan daireleri uygun fiyatlarla ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 15:22:00 -
Melikgazi Belediyesi’nden ev alacaklara fırsat

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mu kapsamda

mülkiyeti Belediyeye ait 17 adet dairenin 09 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Tiyatro Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacak.

İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.        

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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