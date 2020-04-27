Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: En büyük avantajımız şehir hastanelerimiz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'de alınan tedbirleri Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlattı.

Ülke olarak birçok badireyi atlattığımıza dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, "Türkiye tarih boyunca pek çok felaketin üstesinden gelmeyi başardı. Yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi de buna bir örnektir. Aslında yaşadığımız bu ve benzeri olaylar ülkemizi olağanüstü günlere de hazırladı." şeklinde konuştu.

'En büyük avantajımız sahip olduğumuz şehir hastaneleri'

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan şehir hastaneleri ile birlikte Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek teşkil ediyor." diyen Başkan Palancıoğlu, "Sağlık sistemindeki başarımızı farklı siyasi görüşe sahip insanlar da taktir ediyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde Avrupa sınıfta kalırken Türkiye bu mücadeleyi sağlam üzerine kurulmuş olan sağlık sistemi ile başarılı bir şekilde yürüttü ve yürütmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'Yerel yöneticiler olarak sürece destek veriyoruz'

Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısına yerel yöneticiler olarak katkı sağlamak istediklerini belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu süreçte vatandaşlarımızın büyük bir bölümü evlerinde kalmak zorunda. Biz de belediyeler olarak evlerinde kalan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyoruz. Valiliğimiz öncülüğünde oluşturulan Vefa Destek Grubumuzla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Mobil araçlarımızla birlikte yeterli düzeyde ekibimiz var. 65 yaş üzerinde olması sebebi ile sokağa çıkamayan yaşlılarımız, işlerini kaybeden kardeşlerimize ve ihtiyaç sahibi olan her kesime ulaşıyoruz. Bu vatandaşlarımız için alışverişinden maaşlarının çekilip teslim edilmesine, gıda yardımından maske ve dezenfektan dağıtımına kadar ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." diye konuştu.

Tıbbi atıkların da belediye personeli tarafından toplandığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Buradan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız adeta birer sağlıkçı gibi giyinerek çalışıyorlar. Hastanelerimizdeki tıbbi atıkları da ekibimiz topluyor. Sadece Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 kamyon tıbbi atık alınıyor. Bununla birlikte ilçe genelinde 20 bin adet konteynırımız var. Bu konteynırların içinde de maske ve eldiven gibi tıbbi atık malzemeleri olabiliyor. Yaşadığımız süreçte ilçemizin temiz olabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz.

'El ele verirsek başarırız'

Vatandaşlarımız hükümetimizin ve sağlık yetkililerin tavsiye ve tedbirlerine mutlaka riayet etmeli. Bu süreçte hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimiz el ele vermeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek ülkemizin menfaatine olacaktır. Cenab-ı Allah ülkemize daha büyük sorunlar vermesin diyor ve herkesin Ramazan ayını kutluyorum."