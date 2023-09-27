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Gündem Melike, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gündem

Melike, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-27 14:09:00 -
Melike, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Eskişehir’de trafik kazası yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Melike Gönen, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 9 Eylül’de Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Kocakır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melike Gönen idaresindeki 26 AFZ 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritten gelen S.Y. idaresindeki 32 YG 397 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu 26 AFZ 658 plakalı otomobilin sürücüsü Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu, 32 YG 397 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y. ile yolcular M.G. ve İ.I. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Melike Gönen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören 1 çocuk annesi Melik Gönen, yoğun bakım ünitesinde verdiği 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gönen’in cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Yayla Camii’nde kılınan namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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