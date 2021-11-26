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Gündem Melik Yiğitel'den BAE tepkisi: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
Gündem

Melik Yiğitel'den BAE tepkisi: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük

Gazeteci Melik Yiğitel, BAE'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımla ilgili eleştirileri iki yüzlülük olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 03:38:00 -

CNN Türk'ta Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü'nde ekonomi gündemi ele alındı.

Programın konuklarından gazeteci Melik Yiğitel, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10 milyar dolarlık yatırımın önemine değindi.

"BAE'nin dünyayın her yerinde yatırımı var"

BAE ile geçmişte yaşanan krizlere rağmen yapılan yatırımın politik başarısızlık olarak görülmesine karşı çıkan Yiğitel, şunları söyledi:

"Bu eleştirileri anlayamıyorum, Yarım asırlık gazeteci abimiz tweet atıyor, 'Türkiye ayağa düştü..' Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyayın her yerinde yatırımı var. Futbol kulüpleri, havaalanları, bilişim şirketleri sahibi bunlar. Londra'da, Paris'te, Roma'da birileri Araplaştık diye yürüyor mu?"

"Burası gelecek vadediyor"

"Katar yatırımlarına da bağırıp çağırdılar. Kalemler açıldı. Adamların Türkiye'ye yatırımları, ABD'ye Avrupa'ya yaptıklarının 10'da biri. 'Burası gelecek vadediyor. Paramı buraya yatırmak istiyorum' diyor."

"Uzun vadeli düşünüyoruz"

"BAE Endüstri ve Teknoloji Bakanı açıkça söylüyor; 'Ziyaretimizin temel amacı, ticaret ve iş ortaklığımızı artırıp, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak ve uzun vadeli düşünüyoruz.' diyor. Yani geleyim, kar edeyim hemen satayım değil, adam kendini bağlıyor."

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