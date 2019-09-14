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Melih Şendil kimdir? Galatasaray Kasımpaşa maçı anlatımı

beIN Sports spikeri Melih Şendil kimdir? Galatasaray ile Kasımpaşa Süper Lig'in 4. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Süper Lig'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken, Bein Sports spikeri Melih Şendil'in Radamel Falcao’nun attığı golü GS taraftarı gibi anlatması Kasımpaşa’nın tepkisini çekti. Melih Şendil kimdir?

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:45
Melih Şendil kimdir? Galatasaray Kasımpaşa maçı anlatımı

beIN Sports spikeri Melih Şendil kimdir? Galatasaray ile Kasımpaşa Süper Lig'in 4. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Süper Lig'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken, Bein Sports spikeri Melih Şendil'in Radamel Falcao’nun attığı golü GS taraftarı gibi anlatması Kasımpaşa’nın tepkisini çekti. Melih Şendil kimdir?

Kasımpaşa’dan Melih Şendil açıklaması geldi. Kasımpaşa şu açıklamaya yaptı: “Hiçbir şekilde tarafsızlık ilkesine uymayan bir anlatım gerçekleştiren spiker Melih Şendil'in bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyor, 1921'den beri var olan ve armasında ay-yıldızı gururla taşıyan Kasımpaşamızın şanlı tarihini hiçe sayan bu taraflı anlatımı kınıyoruz. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Beinsports'un artık hiçbir şekilde başka takımların amigosu gibi davranan spikerlerini istemediğimizi ve her zaman tarafsızlık ilkesini benimsemiş spiker ve yorumcuların yayıncı kuruluşta görev almasını istediğimizi kamuoyuna ve Beinsports yönetim kuruluna bildiririz."

Melih Şendil'e Kaya Cilingiroğlu da tepki gösterenler arasındaydı.

Melih Şendil kimdir?

Yıllardır Digiturk bünyesinde görev yapan maç spikeri Melih Şendil, Lig TV'den sonra beIN Sports kanalında da Süper Lig maçlarında görev aldı. Her hafta en az 1 maçta görev yapan Melih Şendil, Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki anlatımıyla gündem oldu. Melih Şendil ligin ilk maçında da Vedat Muriqi'yi geçen senenin gol kralı olarak duyurmuş ve gafa imza atmıştı. 

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:45
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