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Melih Mahmutoğlu, Koray Şener'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Fenerbahçe Basketbol Takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'in Kocaeli'de bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 17:56
Melih Mahmutoğlu, Koray Şener'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, merhum Koray Şener'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şener ailesinin Kocaeli'de bulunan evinde gerçekleşen ziyarette, Melih Mahmutoğlu ve Cenk Renda'nın yanı sıra, basketbol operasyonları direktörü Defne Patır ile medyasorumlusu İlker Üçer'in de yer aldığı belirtildi.

Basketbol Takımı forması takdim edil

Anne Gülümser Şener, baba Rıfat Şener ve Koray'ın kardeşleriyle biraraya gelen Melih Mahmutoğlu ile Cenk Renda'nın, yaşadıkları üzüntüyü dile getirip, taziyelerini ilettikleri vurgulandı.

Öte yandan, aile fertlerine, sarı-lacivertli takımın tüm oyuncularının imzaladığı, Koray Şener yazılı 41 numaralı Fenerbahçe Basketbol Takımı forması takdim edildiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:56
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Kocaeli
  4. Gülümser Şener
  5. Rıfat Şener
  6. Melih Mahmutoğlu
  7. Cenk Renda
  8. Koray Şener
  9. Defne Patır

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