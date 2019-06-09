0553 313 94 23

Melih Mahmutoğlu: "Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri"

Anadolu Efes galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız.

09 Haziran 2019 Pazar 19:32
Melih Mahmutoğlu: "Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri"

Anadolu Efes galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız. Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu iseErgin Ataman’a yapılan tepkiyle ilgili olarak, "Bunu tasvip etmiyorum ama Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri. Herkese böyle davranmıyorlar" ifadelerini kullandı.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes’i 56-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe’de Başantrenör Zeljko Obradovic, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten tecrübeli koç, “Bu sene Anadolu Efes’le defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Farklı kadrolarla mücadele ediyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. Oyuncularımın oynayış şekilleri ile gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum böyle oynadıkları için. 1-0 çok bir şey anlam ifade etmiyor. Salı gününe hazır olmalıyız. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız” dedi.


Obradovic, bir basın mensubunun, bu maçın Euroleague Final-Four’un bir intikamı olup olmadığı sorusuna ise, “Biz böyle düşünmüyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz öyle bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz” yanıtını verdi.


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’nın, ‘Ülker Spor Salonu’na gitmeyebilirim’ açıklaması hakkında ise, "Bu ona sorulması gereken bir soru. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını söyledim. Anadolu Efes’e saygılı olmaya davet ediyorum” yorumunda bulundu.



Mahmutoğlu: "Fenerbahçe taraftarını vardır bir bildikleri "


Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ise karşılaşma ile ilgili olarak şunları söyledi:


“Sadece bir maçı kazandık. Avantalı durumdayız. Salı günü de aynı şekilde oynayacağız. Final-Four’daki mücadelemiz bize yakışan mücadele değildi. Bunun bilincinde sahaya çıktık ve galibiyet adlık. 2-0 yapmak için aynı coşkuyla sahada olacağız. Gerçek Fenerbahçe resmini gösterdik bu akşam.”


Mahmutoğlu, Ataman’a yapılan tezahüratlar hakkında ise, “Biz basketbolcuyuz. Sahaya ne yansıması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri, herkese böyle davranmıyorlar. Bunu tasvip etmiyorum” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Afrin’de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etk
    1. MSB: "Afrin’de PKK/YPG terör örgütünün..
    2. Yelken: Dünya Kupası Serisi
    3. Şuhut’ta şiddetli yağış ve dolu etkili..
    4. Meteorolojiden yağış uyarısı
    5. Melih Mahmutoğlu: "Fenerbahçe..
    6. Yağmur vatandaşları hazırlıksız..
    7. "Azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü..
    8. Almanya’da Diyanet camisine saldırı
    9. Nadal'dan tarihi şampiyonluk
    10. Burdur’da otomobil devrildi: 4 yaralı
    11. Malezya'da nehirdeki kirli suyu..
    12. Ergin Ataman: “Bunları azmettiren kişi..
    13. Sinabung Yanardağı kül püskürdü
    14. Bakan Selçuk'dan şehit öğretmen Aybüke..
    15. CHP İl Başkanı Sarı’nın Baba acısı
    16. Fransa Açık Tenis Turnuvası tek..
    17. İran'da Eğitim Bakanlığına yeni atama
    18. Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen..
    19. Dev randevuda gülen taraf Fenerbahçe..
    20. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    21. Günel, bayram tatilini Kuşadası’nı..
    22. Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi..
    23. Esra’nın vasiyeti yerine getirildi
    24. Arazi kavgasında ölenler toprağa verildi
    25. 2 kardeş kazada feci şekilde can verdi
    26. Üniversitenin elektriği güneşten
    27. Fenerbahçe Beko, final serisine..
    28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    29. 69 gündür açlık grevindeki..
    30. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler