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Gündem

Melih Gökçek’ten skandal görüntüye sert tepki: Sizin için yapılan hastane masraflarına yazık

İstanbul Kadıköy’de sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye Melih Gökçek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 02:57:00 -

Melih Gökçek, İstanbul Kadıköy’de Moda sahilinde sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyenelere sert tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Tamam...bulaştırın birbirinize...Kendi düşen ağlamaz... Ama sizin için hayatını ortaya koyan doktora hemşireye yazık... Sizin için yapılan hastane masraflarına yazık... Utanmıyor musunuz milletin sırtına yük olmaya...” dedi.

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