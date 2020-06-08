Melih Gökçek’ten skandal görüntüye sert tepki: Sizin için yapılan hastane masraflarına yazık
İstanbul Kadıköy’de sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye Melih Gökçek sert tepki gösterdi.
Melih Gökçek, İstanbul Kadıköy’de Moda sahilinde sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyenelere sert tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Tamam...bulaştırın birbirinize...Kendi düşen ağlamaz... Ama sizin için hayatını ortaya koyan doktora hemşireye yazık... Sizin için yapılan hastane masraflarına yazık... Utanmıyor musunuz milletin sırtına yük olmaya...” dedi.