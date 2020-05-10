Melih Gökçek’ten sert tepki: Yavaş belediyesi

Melih Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı yerden yere vurdu.

Gökçek paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ne diyor Mansur Yavaş? Yapacağımız toplam 220 km asbesli boru var. Belediye meclisi kredi vermiyor ki bunu yapayım. 220 km asbesli boru döşenmesi kilometresı herşey dahil 37.000 tl’den 8.140.000 tl’dir. Koca ASKİ’nin 8 milyonu yok mu? niye algı yönetimi yapıyorsun sn Yavaş?

Yavaş Belediyesi 10 milyonluk iş için ağlıyorsa bıraksın bu işi. Halkı da sazan yerine koyuyorlar resmen.

10 sene Beypazarı belediye başkanlığı yaptın. Beypazarında başkanlığın sırasında kaç km asbes boru değiştirdin? Cevabı ben vereyim sıfır km. Asbes boruları cengiz zamanında ben değiştirdim. sadece 2014-2017’de beypazarına 70 km içme suyu döşedik neymiş çapın?