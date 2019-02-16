Melih Gökçek'ten olay video! "İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"

Sosyal medyayı aktif olarak kullandığı bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı.

"İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"

Yerel seçimler öncesi son durumla ilgili bir video paylaşan Melih Gökçek, sağduyulu CHP seçmenine seslenerek şunları söyledi. "Bu CHP, bu HDP, bu bayrak yakanlar. Yerel seçimler de birbirlerini destekliyor... Sağduyulu CHP seçmenine soruyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"