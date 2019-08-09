Melih Gökçek’ten olay paylaşım: İçimizde gibi görünen münafıklar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eski Melih Gökçek, kurban kesme konusunda yaptığı açıklamalarıyla zehir kusan İhsan Eliaçık'a tepki gösterdi.

Gezi kalkışma olaylarının en önemli provokatif aktörleri arasında yer alan Gezi imamı İhsan Eliaçık, kurban kesme konusunda yaptığı açıklamayla zehir kusuyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eski Melih Gökçek, Eliaçık'ın yazısını ayet ve hadis-i şerifler ile boşa çıkardı. "İçimizde gibi görünen münafıklar" Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İslamda kurban olmadığı söyleyenler tartışmasız içimizde gibi gözüken münafıklardır. Ayet ve hadisler açıktır." ifadelerini kullandı.

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