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Ekonomi

Melih Gökçek'ten olay paylaşım! "Beceriksiz hükümet(!) Diğer hükümetler gibi yerinde saysaydın ya"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hükümetin ekonomi politikasını hedef alanları, Merkez Bankası'nın altın rezervlerine yer verdiği paylaşımıyla ti'ye aldı. Gökçek, yaptığı paylaşımla aslında hükümetin ekonomideki başarısını ortaya koymuş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:57:00 -
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! "Beceriksiz hükümet(!) Diğer hükümetler gibi yerinde saysaydın ya"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerinin ekonomi politikasını eleştirenlere yönelik paylaşımda bulundu.

Altın fiyatlarının sürekli artışı gündemdeki yerini korurken, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ekonomi politikasını eleştirenlere okkalı cevap

Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2000 ve 2020 yıllarına ait altın rezervlerine ilişkin rakamlara yer veren Gökçek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetlerinin ekonomi politikasını eleştirenlere de adeta okkalı bir cevap vermiş oldu.

Merkez Bankası'nın 2000 yılındaki altın rezervinin 32 ton, 2020 yılındaki rezervinin de 562 ton olduğunu belirten Gökçek, hükümetin ekonomi politikasında 'başarısız' olduğunu iddia edenlere yönelik manidar bir cümle kullanarak vesayetçileri ti'ye aldı.

Manidar cümleyle ti'ye aldı

Hükümetin her yıl devraldığı kadar altını hazineye kattığını da belirten Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MERKEZ BANKASI 2000 YILI ALTIN REZERVI 32 TON. MERKEZ BANKASI 2020 YILI ALTIN REZERVI 562 TON. HÜKÜMET IKTIDARDA BULUNDUĞU SÜREDE HER YIL DEVR ALDIĞI KADAR ALTINI HAZINEYE ILAVE ETMIŞ. BECERIKSIZ HÜKÜMET(!). DIĞER HÜKÜMETLER GIBI YERINDE SAYSAYDIN YA. O ZAMAN BAŞARILI OLURDUN."

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