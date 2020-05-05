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Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye görülmemiş çağrı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:47:00 -
Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye görülmemiş çağrı

Melih Gökçek, CHP içindeki çeteyi çökertmek için Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.

Sözcü Yazarı Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan 'Külliye'ye giden CHP'li' tartışmalarının CHP Genel Merkezi tarafından Muharrem İnce'ye kurulan bir kumpas olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP Genel başkanlığına aday olduğu dönemde kurulan bu kumpasın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parmağı olduğu iddia edildi. Hedef haline gelen Muharrem İnce ise basın toplantılarında CHP içindeki çeteleşmeden bahsetti.

Melih Gökçek'ten çağrı

Muharrem İnce'ye çağrıda bulunan Melih Gökçek, CHP içindeki çeteyle birlikte mücadele edelim dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Ele ele verirsek bunların haşatını çıkartırız' diye yazan Gökçek "Muharrem İnce, gel kol kola girelim. El ele tutaşalım, senin söylediğin bu çeteye karşı mücadele edelim. El ele verirsek sen içerden ben dışardan haşatını çıkarırız. Nacizane benim de katkım olsun CHP'ye... Ne olur sayın İnce bu sefer kıvırma" dedi.

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Gökçek harbiden çocuk gibi...
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