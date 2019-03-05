Melih Gökçek'ten 'Muharrem İnce' savunması! "Adamın işi gücü, İnce'yi karalamak" Sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla sürekli gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

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