Melih Gökçek'ten 'Muharrem İnce' savunması! "Adamın işi gücü, İnce'yi karalamak"
Sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla sürekli gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.05 Mart 2019 Salı 19:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, Muharrem İnce'yi savundu.
"İşi gücü İnce'yi karalamak"
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu dönemi hatırlatan Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu sen İstanbul’a aday olurken hangi başarı hikayen vardı? Adamın işi gücü Muharrem İnce’yi karalamak." ifadelerini kullandı.
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