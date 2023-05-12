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Gündem Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Apo Bey' hatırlatması: Seni böyle öperler
Gündem

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Apo Bey' hatırlatması: Seni böyle öperler

Yeniakit Publisher
2023-05-12 19:14:00 - 2023-05-12 19:15:26

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'Apo Bey' diyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'ın bütün personele baskısına rağmen Tandoğan'da 40 bin kişi toplayabildiğini belirten Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş bütün personele baskına rağmen Tandoğan'da 40 bin kişi toplayabildin. AK Parti mitinginin 1/8 kadar adam toplayabildin... Apo'ya 'bey' dersen, seni böyle öperler.

Mansur, 'Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkaracağım' dersen, HDP bayrakları altında PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'na oy istersen, Apo'ya 'bey' diyerek yağ çekersen, çakma milliyetçiliğin çökünce, Ankara seni böyle öper."

Mansur Yavaş HDP bayrağı eşliğinde konuştu
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Mansur Yavaş HDP bayrağı eşliğinde konuştu
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