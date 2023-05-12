Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Apo Bey' hatırlatması: Seni böyle öperler

Mansur Yavaş'ın bütün personele baskısına rağmen Tandoğan'da 40 bin kişi toplayabildiğini belirten Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş bütün personele baskına rağmen Tandoğan'da 40 bin kişi toplayabildin. AK Parti mitinginin 1/8 kadar adam toplayabildin... Apo'ya 'bey' dersen, seni böyle öperler.

Mansur, 'Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkaracağım' dersen, HDP bayrakları altında PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'na oy istersen, Apo'ya 'bey' diyerek yağ çekersen, çakma milliyetçiliğin çökünce, Ankara seni böyle öper."