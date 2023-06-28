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Gündem Melih Gökçek'ten kurban ibadetini hedef alan Fatih Altaylı'ya ayar!
Gündem

Melih Gökçek'ten kurban ibadetini hedef alan Fatih Altaylı'ya ayar!

Yeniakit Publisher
2023-06-28 23:45:00 -
Melih Gökçek'ten kurban ibadetini hedef alan Fatih Altaylı'ya ayar!

Habertürk'ten kovulduktan sonra kendi platformunda yayınlarına devam eden Fatih Altaylı, Kurban ibadetini insancıl bulmadığını söyledi.

Fatih Altaylı sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Ağustos'ta İspanya'da boğa güreşlerinde olabilirim" dedi.

Boğa güreşini insancıl bulan Ataylı, sözlerinin devamında, "Hayvanlara kimse eziyet etmesin." dedikten sonra, "Ben Kurban Bayramı'nda kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Daha insancıl geliyor." ifadeleriyle haddini aşan bir yorumda bulundu.

Altaylı'nın boğa güreşini insancıl bulup, kurban ibadetini insancıl bulmamasına Twitter hesabından tepki gösteren Melih Gökçek, "Üstün zekalı olmak böyle bir şey." dedi.


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