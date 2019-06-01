Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın ihalelerin birçoğunu kapalı kapılar ardında yaptığını söyledi.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Yavaş 'İhaleleri artık Youtube kanalından canlı yayınlıyoruz, işte şeffaflık' dediniz. Oysa ihalelerin bir kısmı açık bir kısmı kapalı kapılar arkasında yapıldı. Halkı kandırdınız. İspat edersem istifa eder misiniz?" dedi.

Gökçek, bir sonraki paylaşımında ise önemli verilerek kullanarak, "Şimdi sorularım; ihalelerin kaçı Youtube kanalından yayınlandı? İhalelerin kaçı kapalı olarak yapıldı? İhalede %63 ve %61 kırım yapan varken aynı ihale niçin %51 indirim yapana verildi? Söylediklerim ispat edilirse istifa eder misiniz?" ifadelerini kullandı.