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Melih Gökçek'ten dikkat çeken uyarı: İçimizdeki satılık ajanlar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yerli ve milli hamlelerle Türkiye'nin adını dünyada duyuran Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:20
Melih Gökçek'ten dikkat çeken uyarı: İçimizdeki satılık ajanlar...

Melih Gökçek, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, "ürettiğiniz ürünler ve silahlar bu ülkenin yüz akıdır" dedi.

İşte Melih Gökçek'in Twitter'dan yaptığı o paylaşım:

Ürettiğiniz ürünler ve silahlar bu ülkenin yüz akıdır...

Türkiye düşmanları, içimizdeki satılık ajanlarla sizin moralinizi bozmak için size hertürlü pisliği ve iftirayı atacaktır.

Kalbiniz ferah olsun bu millet sizinle gurur duyuyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:20
  1. Melih Gökçek
  2. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
  3. Haluk Bayraktar

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