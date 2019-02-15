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Melih Gökçek'ten dikkat çeken Diriliş Ertuğrul paylaşımı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 19:14

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, resmi sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un tüyleri diken diken eden bir sahnesini paylaştı.

Gökçek, paylaşımını "NE GÜZEL ANLATMIŞ ERTUĞRUL GAZİ..." başlığıyla yaptı.

Dizinin Ertuğrul Bey'i sahnede Âl-i İmrân Suresi'nin 103. ayetinin mealinin şu kısmanı okudu: "Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın"

İşte ayetin mealinin tamamı...

"Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız. Hani siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:14
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Ertuğrul Bey
  4. Âl-i İmrân Suresi'nin 103. ayeti
  5. Âl-i İmrân Suresi
  6. Diriliş Ertuğrul

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  • mehmetmehmet1 sa önce
    Güzel sözde bütün müslümanlar tam tersini yapıyor nedense:D

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