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Gündem

Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kolonya teşekkürü

Melih Gökçek, koronavirüs kolonya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve "Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok" açıklamasında bulundu.

2020-04-27 02:26:00 - 2020-04-27 02:32:04

Yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanım kolonya ve maske göndermiş" diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kolonyayı eline dökerken, "Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım, dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok. Allah sizden razı olsun. uzun ömürler versin" diye konuştu.

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