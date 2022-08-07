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Siyaset Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a bomba soru!
Siyaset

Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a bomba soru!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cemal Enginyurt'un "uluduğu" videosunu paylaşarak, "Kurtlar arkadan saldırmaz... Çakallar ve sırtlanlar arkadan ve toplu saldırır... Katılıyor musun?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 22:35:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cemal Enginyurt'un cinayet sabıkalısı olduğu öğrenilen korumasıyla birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darbetmesine bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Uluduğu videosunu paylaşıp sordu!

Twitter hesabından mesaj paylaşan Gökçek, "Sana bir şey soracağım Cemal Enginyurt." dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Kurtlar arkadan saldırmaz... Çakallar ve sırtlanlar arkadan ve toplu saldırır... Katılıyor musun?

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