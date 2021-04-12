Melih Gökçek'ten bir Mansur Yavaş bombası daha: Acaba yüzü kızarır mı?

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'Biz hiçbir köyü ayırt etmeden hizmet ediyoruz' açıklamalarının sahibi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, bir toplantıda köylere ilişkin yaptığı konuşması ortaya çıktı.

'Acaba yüzü kızarır mı?'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'a ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçek mesajında, "Mansur diyor ki köyler arasında ayrım yaptık mı? Bakın Mansur'a Mansur nasıl cevap veriyor. Acaba yüzü kızarır mı?" dedi.

'Oy vermezseniz bir daha kapımıza gelmeyin'

Mansur Yavaş videoda, şu sakandal ifadeleri kullanıyor:

"Açıkçası hizmet verip de ağırlığımızı koyduğumuz köyler oldu. Bazılarına, 'Bak oy vermezseniz bir daha kapımıza gelmeyin' dedik. Oralardan oy aldık ama bunu herkese söyleyemiyorsun. Bir de çok fazla asarım keserim de diyemiyorsun."