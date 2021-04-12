  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Melih Gökçek'ten bir Mansur Yavaş bombası daha: Acaba yüzü kızarır mı?
Siyaset

Melih Gökçek'ten bir Mansur Yavaş bombası daha: Acaba yüzü kızarır mı?

CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara'nın köylerine nasıl baskı yaptıklarını anlattığı videosu ortaya çıktı. Görüntüleri twitter hesabından paylaşan Melih Gökçek, 'Acaba yüzü kızarır mı?' diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:48:00 - 2021-04-12 17:49:33

 Yeniakit.com.tr 

'Biz hiçbir köyü ayırt etmeden hizmet ediyoruz' açıklamalarının sahibi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, bir toplantıda köylere ilişkin yaptığı konuşması ortaya çıktı.

'Acaba yüzü kızarır mı?'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'a ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçek mesajında, "Mansur diyor ki köyler arasında ayrım yaptık mı? Bakın Mansur'a Mansur nasıl cevap veriyor. Acaba yüzü kızarır mı?" dedi.

'Oy vermezseniz bir daha kapımıza gelmeyin'

Mansur Yavaş videoda, şu sakandal ifadeleri kullanıyor:

"Açıkçası hizmet verip de ağırlığımızı koyduğumuz köyler oldu. Bazılarına, 'Bak oy vermezseniz bir daha kapımıza gelmeyin' dedik. Oralardan oy aldık ama bunu herkese söyleyemiyorsun. Bir de çok fazla asarım keserim de diyemiyorsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalyanlar Türk tokadını yedi
Dünya

İtalyanlar Türk tokadını yedi

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, D..
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Dünya

SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satmasından rahatsız olarak akılalmaz bir açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay