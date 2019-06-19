Melih Gökçek'in İmamoğlu paylaşımı, Twitter'ı salladı! "Bu kadar yalanla ancak buraya kadar"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun televizyonlara çıkmama kararının yankıları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten de konuyla ilgili çok konuşulacak bir yorum geldi.

"Bu kadar yalanla ancak buraya kadar"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmasıyla bilinenMelih Gökçek, İmamoğlu'nun kararıyla ilgili olarak Twitter hesabında, "Kaçırdık... Kaçırdık... Sonunda pes etti... Ve İmamoğlu seçime kadar TV’ye çıkmıyor. Bu kadar yalanla ancak buraya kadar... Sıra sizde, İmamoğlu’na gönül verenler... “Biz de kaçandan oyumuzu geri aldık, sana oy vermiyoruz” deyin ve işi noktalayın…" ifadelerini kullandı.