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Melih Gökçek Twitter'ı salladı! "Türkiye İmamoğlu'nu tanıyor..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bomba bir paylaşımda bulundu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
Melih Gökçek Twitter'ı salladı! "Türkiye İmamoğlu'nu tanıyor..."

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Serdar Yavuz'a it diyerek hakaret etmesine tepkiler her geçen gün artarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de, Twitter üzerinden bomba bir paylaşıma imza attı.

"Türkiye İmamoğlu'nu tanıyor"

Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine, yakın arkadaşı Fatih Portakal'ın tepki verdiği görüntüleri paylaşan Melih Gökçek, "İmamoğlu’nun Ordu valisine “it herif” demesine Fatih portakal bile bozulmuş... Dedim ya... Gün geçtikçe yaldızlar dökülüyor... Türkiye İmamoğlu’nu tanıyor..." ifadelerini kullandı. 

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
  1. Ordu
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  3. CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu
  4. Twitter
  5. Fatih Portakal
  6. Flaş ifadeler
  7. AK Parti
  8. CHP
  9. İstanbul seçimleri

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  • hadı bısmıllahhadı bısmıllah8 dk önce
    havuzun umut bağladığı devrık lıderi ımamoğlu gelıyor gumbur gumbur 23 hazıranda bırak ıstanbulu erken secımengeç ekım de ve cumhurbaskanıdır ve devrık lıder havuz paçavrası korkusu bu işte yağma talanları rantların hesabı ve kafeslenecekler hırsızlıkla aldıkları malmulk hepsı geri alınacak ve havuz cular avrupaya kaçış hak hukuk deyıl almanya yolunu tutcaklar lakın kaçış yok sınırlar kapatılacak enselenıp dar ağacına havuz fınılinız felakettir

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