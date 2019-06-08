Melih Gökçek Twitter'ı salladı! "Türkiye İmamoğlu'nu tanıyor..."
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bomba bir paylaşımda bulundu.08 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Serdar Yavuz'a it diyerek hakaret etmesine tepkiler her geçen gün artarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de, Twitter üzerinden bomba bir paylaşıma imza attı.
"Türkiye İmamoğlu'nu tanıyor"
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine, yakın arkadaşı Fatih Portakal'ın tepki verdiği görüntüleri paylaşan Melih Gökçek, "İmamoğlu’nun Ordu valisine “it herif” demesine Fatih portakal bile bozulmuş... Dedim ya... Gün geçtikçe yaldızlar dökülüyor... Türkiye İmamoğlu’nu tanıyor..." ifadelerini kullandı.
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