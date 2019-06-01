Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum

İYİ Parti ve HDP'nin desteklediği CHP'nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini eleştirenlere karşı verdiği sert tepkilerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Bana kızmazsınız değil mi?"

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Twitter'daki bazı solcu arkadaşlar bana ağır eleştirilerde bulunuyorlar.

Bundan böyle eleştirilerinize "Ukalalık yapma" ya da "Senin beynin uyuşmuş..." tarzında cevap verirsem bana kızmazsınız değil mi?

Cevap bekliyorum. Bilahare yorum yapacağım."