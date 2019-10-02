0553 313 94 23

Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı: Mansur Bey, bi' zahmet

Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden bozuk dijital göstergenin videosunu paylaşıp Mansur Yavaş'tan konuya el atmasını istedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:00

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı.

"Büyükşehir nerede çalışıyor ki?"

Bir arkadaşının gönderdiğini belirttiği görüntüleri paylaşan Gökçek, Zırhlı Birlikler Okulu Kavşağı-Ümitköy Kavşağı yönündeki dijital göstergelerin bir aydır çalışmadığını not düşerek, "Normal bir durum. Büyükşehir nerede çalışıyor ki?" ifadelerine de yer verdi.

"Mansur Bey, bir zahmet"

Mansur Yavaş'ın konuyla ilgilenmesini isteyen Melih Gökçek, "Mansur Bey, bir zahmet" diyerek Yavaş'ı göreve çağırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:00
  1. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
  2. Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  3. Zırhlı Birlikler Okulu
  4. Mansur Yavaş
  5. Melih Gökçek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kore gazisi, savaşta çekilen fotoğrafını 69 yıl sonra gördü
    1. Kore gazisi, savaşta çekilen..
    2. Balıkesir'de 41 kaçak göçmen yakalandı
    3. Ruhani Trump iddialarını doğruladı!
    4. Alpay Özalan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    5. Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı göreve..
    6. Süper Lig'de 7. hafta hakemleri..
    7. Hasan Kaçan sosyal medyadan paylaştı!..
    8. Karamollaoğlu, Babacan ile görüştü!..
    9. Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    10. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?
    11. TSK'dan sınır ötesine hava harekatı!..
    12. Böbrek çıkışında darlık neden olur,..
    13. Özel Harekatçılardan Nagehan Alçı'ya..
    14. Deprem sonrası İstanbul'da korkutan..
    15. Başkentte otomobil takla attı:..
    16. Dünyayı ayağa kaldıran olayla ilgili..
    17. Korku ve nazar için okunacak dua
    18. KKTC'de bir anne 2 yaşındaki çocuğunu..
    19. HDP'den olay İYİ Parti itirafı! "Önce..
    20. Putin'den flaş S. Arabistan açıklaması
    21. Melih Gökçek'ten zehir zemberek..
    22. Osman Ekinci öldürüldü!
    23. Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    24. Canan Kaftancıoğlu ile Birgün arsında..
    25. Şeytan çıkartma ayininde 6 yaşındaki..
    26. Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı
    27. Cezaevinde hafız oldu, 13 mahkuma..
    28. Dünyanın en zengin adamı İstanbul'da!
    29. SSK SGK hangi hastalıkları karşılamıyor?
    30. Dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!..
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı