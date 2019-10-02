Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı: Mansur Bey, bi' zahmet Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden bozuk dijital göstergenin videosunu paylaşıp Mansur Yavaş'tan konuya el atmasını istedi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı. "Büyükşehir nerede çalışıyor ki?" Bir arkadaşının gönderdiğini belirttiği görüntüleri paylaşan Gökçek, Zırhlı Birlikler Okulu Kavşağı-Ümitköy Kavşağı yönündeki dijital göstergelerin bir aydır çalışmadığını not düşerek, "Normal bir durum. Büyükşehir nerede çalışıyor ki?" ifadelerine de yer verdi. "Mansur Bey, bir zahmet" Mansur Yavaş'ın konuyla ilgilenmesini isteyen Melih Gökçek, "Mansur Bey, bir zahmet" diyerek Yavaş'ı göreve çağırdı.

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