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Melih Gökçek ‘Bu işin içerisinde bir iş var’ diyerek uyardı: Üzerine mutlaka gidilmeli

Konya'nın Altınapa Barajı'na balık bırakan ABD vatandaşının gözaltına alınıp ilginç bir ceza ile salıverilmesinin ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:53:00 -
Melih Gökçek ‘Bu işin içerisinde bir iş var’ diyerek uyardı: Üzerine mutlaka gidilmeli

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Konya'da bulunan bir baraja balık bırakırken yakalanan esrarengiz ABD vatandaşıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Konya’da 27 Nisan'da ilginç bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar Hattı’na gelen bir ihbarda, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, Altınapa Barajı'na bir kişinin balık bıraktığı belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar edilen göle,yasa dışı olarak Japon balığı bıraktığı öne sürülen Amerikalı Chesterr J.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Amerikalı, ”kötü bir niyetinin olmadığını ve bakamadığı için balıkları göle bıraktığını” söyledi. Esrarengiz Amerikalı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Japon balıklarını neden bıraktı?

Meydana gelen bu ilginç olayın ardından Japon balıklarının göl için tehlikeli olabileceği düşünülerek yakalanması kararı alındığı öğrenildi. Bu karar sonrası harekete geçen Bakanlık ekipleri baraj gölünde, ekosistem için tehlike yarattığı belirtilen Japon balıklarını aramaya başladı.

Melih Gökçek uyardı

Melih Gökçel sosyal medyadan göle Japon balığı bırakan Amerikalı ile ilgili bir mesaj yazarak konuya dikkat çekti. Gökçek mesajında şunları yazdı:

 Bu adam Amerikalı, Konya Altınapa Baraj Gölü'ne japon balığı bırakıyor. Mahkeme adamı serbest bırakıyor ve ifade de vermiyor. Ya bu işin içinde mutlaka bir iş var. Bırakılır mı bu adam? Bu işin üzerine mutlaka ama mutlaka gidilmeli.

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