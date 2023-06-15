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Gündem Melek Mosso konseriyle tepki çeken AK Partili Cüneyt Yüksel istifa etti
Gündem

Melek Mosso konseriyle tepki çeken AK Partili Cüneyt Yüksel istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-06-15 20:11:00 -
Melek Mosso konseriyle tepki çeken AK Partili Cüneyt Yüksel istifa etti

Melek Mosso konseri ile büyük tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine görevini bıraktı. Yüksel'in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla AK Parti seçmenini hedef alan ünlü şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde sahne almıştı. Mosso son günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle sahneden özür dilerken, konseri düzenleyen AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel hedef alındı.

İstifa etti

Tepkilerin odağındaki Yüksel bugün Ankara'ya çağrıldı. Yüksel burada savunmasını vermesinin ardından istifa etti. Yüksel'in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

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