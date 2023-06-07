Melek Mosso konseri iptal edildi mi, edilmedi mi? AK Partili belediyeye yorum yağıyor

Katıldığı her etkinlikte kadın hakları ile ilgili açıklama yapan Melek Mosso, ikiyüzlü paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleşen bir ödül töreninde yine 'kadınlara özgürlük' çığlıkları atan Mosso’nun AK Partili kadınlara sinkaflı küfürler eden kişinin fotoğrafını retweetlemesi büyük tepki çekti. Tweette ayrıca Melek Mosso'nun AK Partililere hakaret eden kadın gibi giyindiği bir fotoğraf da yer aldı. Gelen tepkiler üzerine Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan Melek Mosso konserinin iptal edildiği öne sürülmüştü.

Melek Mosso'nun son paylaşımı kafaları karıştırdı

Melek Mosso, Instagram hesabından bir görsel paylaşarak 11 Haziran'da 57. Tekirdağ Kiraz Festivali'ne katılacağını ilan etti. Bunun üzerine sosyal medyada tartışmalar alevlendi. Vatandaşlar 'Konser iptal edildi mi, edilmedi mi?' sorusunun cevabını arıyor.