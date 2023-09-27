"Melek Mosso" diye ortada dolanan Melek Davarcı nişanlandı
"Melek Mosso" diye ortada dolanan Melek Davarcı, Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
Melek Mosso olarak bilinen Melek Davarcı, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu model Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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