Mel Gibson'dan Karabağ'dan yapılan operasyon hakkında Türkiye ve Azerbaycan'a hakaret! Duyan şokta

ABD'li oyuncu Mel Gibson, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da antiterör operasyonu düzenlemesine karşı, Türkiye ve Azerbaycan'a soykırım iftirasında bulundu.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da anti-terör operasyonu düzenlemesinin yankıları ABD'de halen devam ediyor.

Hollywood'un ünlü oyuncularından, Avustralya asıllı aktör ve yönetmen Mel Gibson, paylaştığı bir videoda Karabağ'daki operasyon için soykırım sözlerini sarfetti.

Bununla da yetinmeyen Mel Gibson, Azerbaycan ve Türkiye'nin Karabağ'da Ermeni halkına etnik temizlik yaptığı iftirasında bulundu:

Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor.

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