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Aktüel Meksika'ya gelen her 10 mülteciden 4'ü Venezuelalı
Aktüel

Meksika'ya gelen her 10 mülteciden 4'ü Venezuelalı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 05:44:00 -
Meksika'ya gelen her 10 mülteciden 4'ü Venezuelalı

BOGOTA (AA) - Ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz ve gıda yetersizliği nedeniyle Meksika'ya göç eden her 10 mülteciden 4'ünün Venezuelalı olduğu belirtildi.

El Sol de Meksiko gazetesinin haberine göre, Meksika'da bu yıl mülteci statüsünde kabul edilen göçmenlerin sayısı yüzde 168 arttı. Ülkeye kabul edilen her 10 mülteciden 4'ünü Venezuelalılar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi verilerinde, ülkede ocak-ekim ayları arasında 11 bin 167 yabancıya mülteci hakkı verilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise bu rakamın 4 bin 341 olduğu kaydedildi.

Meksika Mülteci Yardımı Komisyonu'nun (COMAR) istatistiklerinde de Venezuelalılar tarafından son 3 yılda mülteci statüsünü elde etmek için başvuru yapanlardan yüzde 99'unun onaylandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (BMMYK), verilerine göre, Meksika'da resmi olarak ikamet eden Venezuelalıların sayısı 42 bin.



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