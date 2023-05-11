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Dünya Meksikalı uyuşturucu baronu için flaş gelişme
Dünya

Meksikalı uyuşturucu baronu için flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-05-11 00:16:00 -
Meksikalı uyuşturucu baronu için flaş gelişme

Meksika’da temyiz mahkemesi tarafından dün gece saatlerinde tahliyesine karar verilen “Güero” lakaplı uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar’ın tahliyesi farklı bir mahkemece verilen tutuklama kararı ile engellendi.

Dünyaca ünlü “Narcos: Mexico” adlı diziye konu olan “Güero” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar’ın Temyiz Mahkemesi Yargıcı Maria Dolores Olarte tarafından dün gece saatlerinde verilen tahliye kararı, farklı bir mahkeme tarafından verilen tutuklama kararıyla engellendi. El Chapo lakaplı Joaquin Guzman ile birlikte Sinaloa Karteli’nin kuruculuğunu ve liderliğini yapan Salazar’ın Meksika eyaletindeki yüksek güvenlikli Altitlan Hapishanesi’nde tutulmaya devam edeceği açıklandı. Salazar hakkında verilen yeni tutuklama kararı, Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı’nın (FGR) Salazar hakkında nitelikli cinayet suçlamasında bulunması üzerine, Hidalgo Eyaleti Adli Bölge Mahkemesi yetkilisi Cecilia Crockman tarafından alındı.

Yargıç Olarte, 28 yıldır tutuklu bulunan Salazar için verdiği tahliye bırakılma kararında, zanlının organize suça karıştığına dair iddialarda savcılar tarafından sunulan delillerin asılsız, eksik ve desteklenemez olmasını gerekçe göstermişti.

Meksika’da 80’li ve 90’lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetinde bulunan Salazar, 1995 yılında uçağının düşmesi sonucu Meksikalı güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı. Daha sonra Meksikalı yetkililer tarafından 2007'de ABD’ye iade edilen Salazar, 2016'da ise Meksikalı adli makamlara teslim edilmek üzere geri gönderildi. Mayıs 2021’de mahkeme kararıyla serbest bırakılan Salazar, hakkında organize suça karıştığına dair ifade veren ancak kayıp olan 2 tanık bulunana kadar gözaltında tutulmak üzere 2 ay sonra yeniden yakalanarak hapse atılmıştı.

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